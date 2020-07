Društva zahtevajo spremembo ali umik mnenja državne sekretarke o predstavi Psiho

Ljubljana, 22. julija - Društvo gledaliških režiserjev, Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije ter Združenje dramskih umetnikov Slovenije je ministrstvo za kulturo pozvalo k spremembi ali umiku zapisa državne sekretarke Ignacija Fridl Jarc o predstavi Psiho, ki so ga prejšnji teden objavili na spletni strani ministrstva in družbenih omrežjih.