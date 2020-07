Kurtićeva Parma boljša od Napolija

Rim, 22. julija - Nogometaši Parme so v 35. krogu italijanske lige premagali Napoli z 2:1 (1:0). Vsi goli na tekmi so padli po 11-metrovkah, za gostitelje sta zadela Gianluca Caprari (45.) in Dejan Kulusevski (87.), za goste pa Lorenzo Insigne (54.). Slovenski reprezentant Jasmin Kurtić je bil v prvi postavi Parme, v 74. minuti ga je zamenjal Simone Iacoponi.