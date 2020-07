Na slovensko-slovaškem poslovnem forumu 34 podjetij

Ljubljana/Bratislava, 22. julija - Ob obisku predsednika republike Boruta Pahorja na Slovaškem je danes potekal tudi slovensko-slovaški poslovni forum. Dogodek je bil osredotočen na zelene tehnologije in inovacije, na njem pa je sodelovalo 34 slovenskih in slovaških podjetij ter institucij, so sporočili iz Pahorjevega urada.