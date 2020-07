Muzikal o Bobu Marleyju bo po novem režiral Clint Dyer

London, 24. julija - Muzikal o jamajškem glasbeniku Bobu Marleyju Get Up, Stand Up! bo režiral Clint Dyer. Temnopolti britanski režiser bo projekt prevzel od sprva načrtovanega Dominica Cookeja, ki se je umaknil z besedami: "Debata o rasizmu se je spremenila tako v gledališču kot v celotni družbi."