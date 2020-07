Pri maši mora biti razdalja od duhovnika do prvih sedežev po novem vsaj dva metra

Ljubljana, 22. julija - Škofje so svoja navodila v cerkvah v času krepitve epidemije covida-19, ki so začela veljati v torek, dopolnili s priporočili inštituta za javno zdravje, ki je sicer dal soglasje k navodilom. Tako mora biti pri maši razdalja od duhovnika do prvih sedežev vsaj dva metra. Preden se približa vernikom na manjšo razdaljo, pa si mora nadeti masko.