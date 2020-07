V četrtek serija dogodkov leto dni pred prestavljenimi OI

Lozana, 22. julija - Mednarodni olimpijski komite (MOK) in japonski organizatorji bodo v četrtek, 23. julija, pripravili vrsto dogodkov, pretežno virtualnih, s katerimi bodo obeležili mejnik, leto dni do olimpijskih iger v Tokiu, ki so bile zaradi pandemije novega koronavirusa iz letošnjega prestavljene na naslednje leto in bodo od 23. julija do 8. avgusta.