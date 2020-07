Miši najvišje živeči sesalci na zemeljski obli

Antofagasta, 27. julija - Miši po novem veljajo za rekorderje v gorah. V neprijetnih višinah čilskih Andov so znanstveniki ob robu vulkana Llullaillaco na nadmorski višini 6739 metrov potrdili obstoj kolonije miši. Kot so zapisali v ameriški znanstveni reviji Proceedings of the National Academy of Science, gre za najvišje živeče sesalce na zemeljski obli.