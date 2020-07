Ministrstvo: Minister Vizjak pozna značilnosti reke Save

Ljubljana, 22. julija - Na okoljskem ministrstvu so danes poudarili, da minister za okolje in prostor Andrej Vizjak srednjo Savo dobro pozna, zlasti njen zasavski del, ki ga je možno opazovati tako iz vlaka kakor tudi iz cestne povezave od Zidanega mostu do Litije. Iz odgovora je mogoče razbrati, da se Vizjak ne bo podal na raftanje z Eko krogom.