Za državni naslov v Kranju kar 44 odbojkarskih dvojic

Kranj, 22. julija - V Kranju bo od četrta do sobote državno prvenstvo v odbojki na mivki. V boj za državna naslova, ki ju bodo branili Tadej Boženk in Vid Jakopin ter Tjaša Kotnik in Tjaša Jančar z novima soigralkama, se bo podalo 20 ženskih in 24 moških dvojic. Prvenstvo se bo začelo s kvalifikacijami v Preddvoru, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.