Vladni ukrepi na področju demografije nujni zaradi staranja prebivalstva

pišeta Polona Šega in Tadeja Vrtovec

Ljubljana, 23. julija - Demografski izzivi se v zadnjih letih stopnjujejo, starejša od 65 let je že petina prebivalstva. Posledice pa so vidne tako v pokojninski kot zdravstveni blagajni ter v socialni sliki. Aktualna koalicija namerava izzive nasloviti med drugim z ustanovitvijo urada za demografijo in demografskega sklada ter z zakonom o dolgotrajni oskrbi.