Pred svetovnim dnevom hepatitisa akcija brezplačnega testiranja na hepatitis C

Ljubljana, 22. julija - Pred svetovnim dnevom hepatitisa, 28. julijem, bo potekalo anonimno in brezplačno testiranje na okužbo z virusom hepatitisa C. Akcija bo potekala v ponedeljek in torek med 14. in 19. uro na Poljanskem nasipu, kjer ima infekcijska klinika trenutno svojo ambulanto. Na testiranje se bo treba zaradi preprečevanja širjenja covida-19 predhodno najaviti.