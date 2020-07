Kitajska zanika zaščito hekerjev, ki naj bi skušala v ZDA pridobiti informacije o raziskavah covida-19

Washington/Peking, 22. julija - ZDA so obtožile dva kitajska hekerja, ker sta skušala ukrasti podatke o raziskavah cepiva proti covidu-19. Poleg tega sta izvedla hekerske napade na več sto podjetij v ZDA, Evropi in Aziji. Washington je ob tem Kitajski očital, da je hekerja ščitila. Peking je v odzivu zanikal odgovornost in ZDA obtožil klevetanja.