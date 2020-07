V Domu starejših Hrastnik potrjene tri nove okužbe z novim koronavirusom

Hrastnik, 22. julija - V Domu starejših Hrastnik so v torek potrdili tri nove okužbe z novim koronavirusom, in sicer dve pri oskrbovancih in eno pri zaposleni osebi. Oba oskrbovanca so odpeljali v šempetrsko bolnišnico, ki je v torek sprejela tudi sedem okuženih stanovalcev iz doma, je za STA danes povedal direktor doma Drago Kopušar.