Disc golf ponuja novo doživetje v Kobilarni Lipica

Lipica, 22. julija - V Kobilarni Lipica so danes odprli igrišče za disc golf, ki ponuja novo doživetje in rekreacijo za družine. Lipica želi namreč poleg konjskega programa v prihodnje ponujati tudi športno-rekreacijski turizem, katerega del bo ob vseh investicijah v nastanitve in wellness kompleks tudi danes odprto novo igrišče.