Ryanair napovedal zaprtje baz na treh nemških letališčih

Frankfurt/Dublin, 22. julija - Irski nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair bo letos najverjetneje zaprl svoje baze na letališčih Frankfurt Hahn, Berlin Tegel in v Düsseldorfu. Nemški piloti namreč niso pristali na predlagano znižanje plač, so v torek sporočili iz podjetja. To bo pomenilo tudi ukinitev številnih delovnih mest, so dodali.