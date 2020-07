Kazenske ovadbe proti odgovornim osebam podjetja iz Moravč; neuradno gre za Termit

Ljubljana, 22. julija - Ljubljanski kriminalisti so po dolgotrajni preiskavi kazensko ovadili odgovorne osebe podjetja z območja Moravč zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja. Za to kaznivo dejanje je sicer zagrožena kazen do osem let zapora. Neuradno gre za podjetje Termit.