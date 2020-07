Metliški gasilci pogasili nevaren požar na Hrvaškem

Zagreb, 22. julija - Gasilci iz Metlike so danes posredovali v hrvaški vasi Žakanje ob meji s Slovenijo in pogasili nevaren požar na tovornjaku s plinskimi jeklenkami. Poveljnik gasilcev karlovške županije Goran Franković se je že javno zahvalil kolegom iz Metlike, ki so preprečili morebitne hude posledice požara.