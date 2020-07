Približuje se čezmejni etno in jazz festival Glasbe sveta

Nova Gorica/Gorica, 22. julija - Bliža se deveta izvedba čezmejnega etno in jazz festivala Glasbe sveta / Musiche del mondo, ki je priložnost za vzpostavitev novih sinergij na področju kulture med Gorico in Novo Gorico. Festival bosta 29. julija odprla nastopa slovenskega violončelista Kristijana Kranjčana s projektom DUMiTRIO in Tesi/Vaillant/Piccioni Tria.