Izšla knjiga o zgodovini celjskih raketarjev

Celje, 22. julija - Zgodovinski arhiv Celje je ta mesec izdal knjigo Petra Omersela z naslovom Želeli smo do zvezd: Zgodovina celjskih raketarjev. Delo na 170 straneh z bogatim slikovnim gradivom natančno opiše raketne programe, ki so jih celjski ljubiteljski raketarji s svojimi dosežki skozi 50. let delovanja dvignili na polprofesionalno raven.