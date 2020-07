Aljasko stresel potres z magnitudo 7,8

Anchorage, 22. julija - Aljasko je danes stresel potres z magnitudo 7,8. Za območja, ki so do 300 kilometrov oddaljena od žarišča potresa, so izdali opozorilo pred cunamijem. Tla so se stresla ob 8.12 po srednjeevropskem času. Žarišče je bilo približno 700 kilometrov od mesta Anchorage, poroča francoska tiskovna agencija AFP.