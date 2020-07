Začelo se je glasovanje za MVP lige NBA

Orlando, 22. julija - Iz severnoameriške košarkarske lige so sporočili, da se je začelo glasovanje medijev za letošnjo nominacijo za najkoristnejšega igralca (MVP) lige NBA redne sezone, ki jo je zaznamovala pandemije novega koronavirusa. Slovenska kandidata za nominacijo sta nosilca igre Dallas Mavericks in Miami Heat Luka Dončić in Goran Dragić.