Tuji državljani nezakonito prevažali 17 ljudi

Murska Sobota, 22. julija - Pomurski policisti so v torek v Veščici pri Ljutomeru zaustavili tujega državljana voznika kombija, ki je prevažal 17 tujcev, ki so nezakonito vstopili v državo. Vozniku in sostorilcema so policisti odvzeli prostost, privedli pa jih bodo k preiskovalnemu sodniku, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.