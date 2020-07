Newyorške borze končale večinoma v zelenem

New York, 21. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili večinoma pozitivno. Dow Jones so zvišale delnice bank in naftnih družb, četudi je Nasdaq po ponedeljkovem rekordu padel. Cene nafte so se namreč po sporazumu o načrtu za obnovo EU po pandemiji dvignile na najvišjo raven v štirih mesecih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.