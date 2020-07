Drama s talci v Ukrajini končana brez žrtev

Kijev, 21. julija - Drama s talci v ukrajinskem mestu Luck na zahodu države se je danes razpletla brez žrtev in ranjenih. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, so pristojni organi zavzeli avtobus, v katerem je oboroženi ugrabitelj zadrževal 13 ljudi. Ugrabitelja so prijeli, vse talce pa osvobodili.