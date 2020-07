Atalanta brez Iličića skočila na drugo mesto

Bergamo, 21. julija - Nogometaši Atalante, za katero zaradi poškodbe znova ni igral Slovenec Josip Iličić, so v prvem dvoboju 35. kroga italijanskega prvenstva premagali Bologno z 1:0. S tremi točkami je klub iz Bergama skočil na drugo mesto lestvice, nastop v skupinskem delu lige prvakov v sezoni 2020/21 pa so si Iličić in soigralci zagotovili že v prejšnjem krogu.