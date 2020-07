Na volitvah v Siriji pričakovano zmagala Asadova stranka Baas

Damask, 21. julija - Na nedeljskih parlamentarnih volitvah v Siriji je zmagala vladajoča stranka Baas sirskega predsednika Bašarja al Asada, je danes sporočila sirska volilna komisija. Baas in njene zaveznice, ki so nastopile na listi narodne enotnosti, so osvojile 183 sedežev v 250-članskem parlamentu. Volilna udeležba je bila nekaj več kot 30-odstotna.