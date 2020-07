Manchester City brez težav do zmage v Watfordu

London, 21. julija - Nogometaši Manchester Cityja so v predzadnjem krogu angleškega prvenstva proti Watfordu slavili s 4:0 (2:0). Za drugouvrščene izbrance španskega trenerja Pepa Guardiole so gole dosegli Raheem Sterling (31., 40./11 m), Phil Foden (63.) in Aymeric Laporte (67.). Drevi ob 21.15 se bo začela še tekma med Aston Villo in Arsenalom.