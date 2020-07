WHO napoveduje boj proti nevarni pandemiji lažnih novic

Ženeva, 21. julija - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes sporočila, da bo združila znanstvenike in strokovnjake s številnih področij, ki se bodo borili proti lažnim novicam in dezinformacijam. To je namreč po oceni WHO relativno nova grožnja javnemu zdravju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.