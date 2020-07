Ljubljana, 21. julija - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se danes v povprečju znižali, indeks SBI TOP je izgubil 1,13 odstotka. Najbolj so se pocenile delnice Intereurope, za skoraj 10 odstotkov. Najprometnejše so bile z več kot 400.000 evrov prometa delnice Zavarovalnice Triglav.