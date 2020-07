Organizatorji Expa napovedujejo številne ukrepe za dobro počutje obiskovalcev

Dubaj, 22. julija - Svetovna razstava Expo v Dubaju, ki so jo zaradi pandemije novega koronavirusa prestavili za eno leto, bo po zagotovilih organizatorjev potekala ob strogih ukrepih za preprečevanje širjenja okužb. Kot so poudarili, se ne bodo osredotočali na število obiskovalcev, temveč na kakovost njihove izkušnje in na njihovo dobro počutje.