Rokometašice po povabilu IHF na SP

Ljubljana, 21. julija - Slovenska ženska kadetska reprezentanca bo vendarle nastopila na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki ga bo gostila Hrvaška. Mednarodna rokometna zveza (IHF) ji je namreč dodelila eno izmed posebnih vabil. Tekmovanje za dekleta do 18 let bo v Splitu, Zagrebu in Varaždinu predvidoma na sporedu med 1. in 13. decembrom, so sporočili iz RZS.