Ministrstvo: Škoda v nacionalnih muzejih aprila ocenjena na 195.711 evrov

Ljubljana, 21. julija - Nacionalni muzeji so imeli zaradi koronakrize aprila škodo, ki je bila ocenjena na 195.711 evrov, so sporočili z ministrstva za kulturo. Pri tem so poudarili, da so zaradi okrnjenega izvajanja nalog imeli tudi nekaj prihrankov, aprila po oceni 165.689 evrov. Ministrstvo je, kot so zapisali, svoj del obveznosti redno plačevalo tudi med epidemijo.