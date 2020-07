Umrl pianist Hinko Haas

Ljubljana, 21. julija - Umrl je pianist Hinko Haas, so za STA potrdili na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana. Pianist in profesor na Akademiji za glasbo, ki bi v sredo praznoval 64 let, je bil po mnenju strokovne kritike med vodilnimi domačimi pianisti srednje generacije. Njegov repertoar je obsegal solistična in koncertantna dela vseh stilnih obdobij.