Slovenski evroposlanci pozdravili dogovor o svežnju za obnovo Evrope

Ljubljana, 21. julija - Dogovor vrha EU o svežnju za obnovo Evrope po pandemiji so pozdravili tudi evropski poslanci iz Slovenije. Več jih je opozorilo na zmanjšanje sredstev za znanost, zdravstvo in okolje. Izpostavili so, da bo morala zdaj slovenska vlada pripraviti programe, ki bodo omogočili hitro in učinkovito črpanje sredstev.