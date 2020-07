Izšel je strip o požigu Narodnega doma v Trstu

Ljubljana/Trst, 21. julija - Ob 100. obletnici fašističnega požiga Narodnega doma v Trstu so pri založbi ZRC s tržaškim Primorskim dnevnikom izdali strip Črni plamen: Požig Narodnega doma v Trstu. Scenarij sta spisala Ivan in Zoran Smiljanić, ki je tudi avtor slik. Delo ponuja zmes izmišljenih dogodkov in oseb ter zgodovinskih dejstev o požigu 13. julija 1920.