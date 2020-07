Odobreno sofinanciranje ureditve komunalnih voda v Črni na Koroškem

Črna na Koroškem, 21. julija - Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je podpisal sklep o sofinanciranju projekta odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v porečju Meže v občini Črna na Koroškem. Investicija, ki znaša 3,8 milijona evrov, od tega bo sredstev EU 1,6 milijona evrov, vključuje dograditev kanalizacije in izgradnjo nove čistilne naprave Črna.