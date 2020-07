DSP razpisuje rezidenčni program za tuje literarne posrednike v Sloveniji

Ljubljana, 21. julija - Rezidenčni program Društva slovenskih pisateljev (DSP) je prednostno namenjen tujim literarnim posrednikom oziroma prevajalcem, ki so že zaključili študij, založnikom in literarnim agentom. Upoštevali bodo le prevode slovenske literature in humanistike v tuji jezik. Program bo trajal dva do tri tedne, rok za prijavo je 23. avgust.