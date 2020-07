V ponedeljek potrdili 24 okužb z novim koronavirusom, umrl en bolnik s covidom-19

Ljubljana, 21. julija - V ponedeljek so v Sloveniji ob 914 testiranjih potrdili 24 okužb z novim koronavirusom. Hospitaliziranih je bilo 22 oseb, tri so potrebovale intenzivno zdravljenje. V domačo oskrbo so odpustili dve osebi, že tretji dan zapored pa je umrl en bolnik s covidom-19, je na spletu objavila vlada.