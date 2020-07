Ljubljančanu 3310 evrov in 30 kazenskih točk za objestno vožnjo

Ljubljana, 21. julija - Policisti so izsledili 34-letnega Ljubljančana, ki je konec februarja objavil posnetke divjanja z osebnim vozilom na ljubljanskih ulicah in obvoznici. Vožnjo je snemal njegov sopotnik, vozil je tudi v nasprotno smer in v rumeno luč, s prehitevanjem ogrožal druge. Kršitelja so oglobili s 3110 evri, za prekrške pa je prejel 30 kazenskih točk.