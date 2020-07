Škuc tudi letos vabi na pestro dogajanje na Starem trgu

Ljubljana, 22. julija - Stari trg bo med 24. julijem in 2. avgustom zavzel festival Dobimo se pred Škucem. V dobrem tednu dni se bodo zvrstile različne prireditve, od koncertov, predstav, performansov pa vse do razstav in ustvarjalnih delavnic. V času festivala bodo odprte tudi Knjižnica pod krošnjami, ulična čitalnica ter Škuceva tržnica, napovedujejo organizatorji.