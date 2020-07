V Lexingtonu nastop potrdile štiri zmagovalke grand slamov

New York, 21. julija - Potem ko je prva dama svetovnega tenisa Serena Williams potrdila, da se bo po koronavirusnem premoru na igrišča vrnila na premiernem turnirju WTA v Kentuckyju, so organizatorji seznamu nastopajočih dodali še nekaj zvenečih imen. Turnir bo prvič potekal v Lexingtonu od 10. do 16. avgusta.