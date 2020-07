Na gradu Grm uradno odprtje Novomeških poletnih večerov

Novo mesto, 21. julija - V atriju gradu Grm v Novem mestu bodo z monokomedijo Levo, desno, igralec in bosanskim igralcem Zijahom Sokolovićem drevi uradno odprli prireditve Novomeških poletnih večerov 2020. Ti bodo na grmskem gradu in v mestni Knjigarni Goga potekali do vključno 22. avgusta, zatem pa tam načrtujejo utečeni novomeški festival kratke zgodbe.