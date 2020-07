Letošnja spominska slovesnost pri Ruski kapelici posvečena solidarnosti med narodi v času pandemije

Ljubljana, 21. julija - Letošnja tradicionalna spominska slovesnost pri Ruski kapelici pod Vršičem se bo začela to soboto s spominsko slovesnostjo. Ta bo letos posvečena solidarnosti in povezanosti med narodi v času pandemije covida-19. Prav zaradi pandemije letos ne bo spremljevalnega programa, ki je v preteklih letih odprl in končal spominske slovesnosti.