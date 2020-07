Šahovska zveza se pripravlja na EP in upa, da se razmere ne bodo poslabšale

Ljubljana, 21. julija - Šahovska zveza Slovenije (ŠZS) bi morala že v drugi polovici maja posamično evropsko prvenstvo gostiti v Podčetrtku, a so tekmovanje v tem terminu zaradi pandemije novega koronavirusa 20. marca odpovedali. Zveza upa, da se ne bodo poslabšale zdravstvene razmere in bo EP, ki je sedaj na programu med 8. do 21. decembrom, lahko vseeno izvedla.