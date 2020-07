Krška nuklearka lani presegla načrtovano proizvodnjo

Krško, 21. julija - Nuklearna elektrarna Krško (Nek) je ob proizvodnji 5,53 teravatne ure električne energije, kar je več od načrtovanih 5,43 teravatne ure, in ob 628 zaposlenih v preteklem remontnem letu ustvarila nekaj manj kot 174,21 milijona prihodka in hkrati enak odhodek. Ob izpolnjevanju vseh varnostnih kazalcev in zahtev je obratovala zanesljivo in stabilno.