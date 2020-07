Beneški filmski festival bo počastil Tildo Swinton in Ann Hui

Rim, 21. julija - Nagradi za življenjsko delo bosta na septembrskem 77. filmskem festivalu v Benetkah prejeli britanska igralka Tilda Swinton in hongkonška režiserka Ann Hui, so v ponedeljek sporočili organizatorji. Tilda Swinton je prejemnica že okoli 40 filmskih nagrad, Ann Hui pa je zelo spoštovana in plodovita azijska režiserka.