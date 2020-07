Letovanja na morju v času covida-19 za socialno ogrožene otroke še toliko pomembnejša

Portorož, 21. julija - V Portorožu so se v tem tednu začela tradicionalna letovanja za otroke in mladostnike iz socialno ogroženih družin, ki ji organizira Slovenska karitas. Kot pravi voditeljica Počitnic biserov Andreja Urh, so ta letos za otroke, ki so imeli zaradi omejitev med epidemijo novega koronavirusa manj stikov z vrstniki, še toliko pomembnejša.