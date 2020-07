Primorske novice: Trem Albancem za poskus ropa v Povžanah po leto in pol zapora

Koper, 21. julija - Po dveh mesecih zanikanja se je trojica Albancev premislila in priznala krivdo za lanski poskus ropa bencinskega servisa v Povžanah, poročajo Primorske novice. Sodnica je vsakemu prisodila leto in pol zaporne kazni in po prestani kazni še tri leta izgona oz. prepovedi vstopa v Slovenijo.