Juventus tik pred devetim zaporednim scudettom

Torino, 21. julija - Nogometaši Juventusa so naredili pomemben korak na poti do ubranitve naslova italijanskega prvaka, potem ko so v 34. krogu serie A sinoči na domačem stadionu z 2:1 premagali rimski Lazio. Juve ima zdaj štiri kroge pred koncem prvenstva osem točk prednosti pred Interjem Samirja Handanovića na drugem mestu, ki je v 34. krogu le remiziral z Romo.