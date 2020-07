Newyorške borze zaključile v zelenem

New York, 20. julija - Indeksi na newyorških borzah so prvi trgovalni dan v tednu zaključili z rastjo. Tehnološki indeks Nashaq je po zaslugi kar 5 odstotne rasti Amazonovih delnic in optimističnih napovedih drugih tehnoloških velikanov z 2,5-odstotno rastjo ponovno dosegel rekordno vrednost, poroča francoska tiskovna agencija AFP.